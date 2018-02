Mercado negro torturado

Mais uma propaganda que hoje seria considerada politicamente muito incorreta. Em 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI) usou a imagem de um negro sendo torturado para representar sua luta contra o ‘mercado negro’ (economia informal). Repare no sofrimento e nas lágrimas que escorrem do rosto afrodescendente (termo inexistente na época), enquanto o operário gira a alavanca manual da prensa. Diz o texto: “O Sesi resolve o problema da alimentação do operário industrial fornecendo gêneros de primeira necessidade, em quantidade, por preços reduzidos. Combate, assim, o mercado negro e o alto custo de vida. Operário! Inscreva-se no Posto de Abastecimento do seu bairro. 40 postos já foram instalados em poucas semanas”. Estudo divulgado pelo instituto Etco e FGV revelou que a economia informal, ou subterrânea – formada pelos que não pagam impostos – representa ainda hoje 18,4% do Produto Interno Bruto do País.

O anúncio acima foi publicado no Estadão em 19 de setembro de 1946.

