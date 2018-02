Capa do Estadão em 10 de julho de 1932, com as notícias da véspera: “Verificou-se hontem, em S. Paulo, um movimento revolucionário de caracter constitucionalista”.

