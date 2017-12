“Como o náufrago, no meio do mar furioso, agarra-se com todas as suas forças à boia ou a qualquer fragmento do navio que pode pegar, assim o infeliz acometido de bronquite, catarro, asma, defluxo persistente, etc, deve agarrar-se ao Alcatrão-Guyot, que curará infalivelmente a sua moléstia”.

25 de dezembro de 1915. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais medicamentos de antigamente AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest