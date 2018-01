A importância do atrito

O anúncio da Standard Motor Oil, de 1932, mostra um exemplo de como o atrito também pode ser positivo: “O atrito, nos freios, salva até a vida humana. Mas, no motor, é fatal”. A bela ilustração com carros da época e um trânsito nem tão diferente do atual vem acompanhada da explicação: “Bem controlado, o atrito é muito útil. Os freios do carro seriam inúteis sem ele. É o atrito dos freios nos tambores dos pneus na estrada que freia o carro. Mas, se o atrito é um elemento de segurança nos freios, é também elemento de destruição do motor: pode reduzí-lo rapidamente a uma massa inerte”. 26 de novembro de 1932. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames sobre veículos e trânsito AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

