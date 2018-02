A macaca que virou bala

Chita, a macaca companheira de Tarzan em vários filmes nas décadas de 1930 e 1940, morreu aos 81 anos na Flórida, nos Estados Unidos, no último dia 24 de dezembro. A macaquinha ficou famosa não só nos filmes como também nas embalagens das balas Chita, as primeiras balas mastigáveis produzidas no Brasil, lançadas pelo espanhol João Rucian Ruiz em 1945. O anúncio acima é da época em que o programa humorístico “Planeta dos Homens” estava no ar na Rede Globo (de 1976 a 1982). Em um dos quadros um personagem baseado no filme “O Planeta dos Macacos” usava o bordão ‘o macaco está certo’.



Abaixo, Chita (que na verdade era um chimpanzé macho) na cena final do filme ‘Triunfo de Tarzan’, de 1943, quando engana os nazistas se passando por Hitler no microfone de um radiocomunicador:

