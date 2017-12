A mão de Marte

“Quando a mão sangrenta de Marte esmaga o mundo com um dedo em cada continente… e os acontecimentos diários preparam uma nova ordem das cousas… para maior divulgação das notícias e maior entrelaçamento dos povos irmãos, indústria e comércio Assumção S/A põe ao alcance de todas as bolsas um novo modelo Philco, o rádio do povo”.

20 de fevereiro de 1942. Confira a edição no Acervo Estadão.

