A primeira professora

“Exemplo perene de bondade e compreensão, símbolo de paciência e carinho, a sua imagem fixa-se no coração da criança, acompanhando-a depois por toda a vida. A primeira mestra….Guiando a mão da criança no traçado das primeiras letras, ela modela também o seu caráter. Descobre-lhe as tendências. Cultiva-os. Ela está presente na cidade, nos subúrbios, nos sertões longínquos. Sua vida é pontilhada de lutas. Enfrenta muitas vezes condições adversas. As longas caminhadas no trajeto diário para a escola. A carência de recursos, o desconforto. Mas de ânimo forte, sem esmorecimento, a professora prossegue em seu caminho. Com bom humor, simpatia e entusiasmo, cumpre sua missão de proporcionar às crianças o divino prazer de conhecer, conduzindo-as no sentido das estradas da cooperação e da responsabilidade. Educando e ensinando, ela trabalha por um Brasil maior e melhor. Com fé e orgulho pode ostentar o seu título – é uma Professora Primária”.

O anúncio da fabricante de móveis Brafor foi publicado no dia 13 de fevereiro de 1955. Confira a edição no Acervo Estadão.

