“Fim. Ponto final. Acabou a roupa quadrada. Depois de dormir 15 anos a moda masculina resolveu acordar. E surgiu a roupa 10. Silhueta alongada, ombros mais largos, peito pra fora, barriga pra dentro. Liberdade de movimentos. Esta é a tendência do homem 70. roupa 10, só na Ducal”. O Rei Pelé apareceu no no anúncio da Ducal no dia 12 de abril de 1970.

Mais moda AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest