Fim do Horário de Verão

“Daqui para frente você vai acordar alegre, ouvindo música. Ouvindo o Rádio Relógio Digital Philco. O Relógio Digital, importado, mostra em grandes números a hora exatinha. Esses dois juntos, fazem mil transas! Quer ver? Para dormir com música é só ligar o automático de tempo, de dez minutos até uma hora. E esquecer, porque o Rádio Relógio Philco desliga sozinho. De manhã, música de novo. Na hora marcada o rádio começa a tocar. E você acorda descontraído, ouvindo sua estação preferida. E tem mais uma “colher de chá”: se você desligá-lo, dai a dez minutos ele chama de novo. Esse controle, chamado “Soneca”, também é quente para aquela descansada de dia. E se sono for daqueles de pedra, tem o alarme. Depois de dez minutos de música ele grita! O Rádio Relógio Digital Philco custa pouco mais que os rádios comuns. E só não põe você no colo…”

Anúncio de 10 de fevereiro de 1974. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

