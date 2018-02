“Nash Airflyte 1949, o único carro com todas estas características: linhas totalmente aerodinâmicas, interior super-pullman, chassis e carroceria unificadas com vigamento de aço, controle cockpit e uniscópio, suaves molas espirais em todas as quatro rodas e maior quilometragem por litro de gasolina”.

20 de setembro de 1949.

Mais reclames de automóveis AQUI.

