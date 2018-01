Modelo 1913

“Automóveis Inter State modelos de 1913. Carros de turismo de sete, cinco, quatro e dois passageiros. Motores de 50 H.P. Os mais sólidos, confortáveis e elegantes. Recomendados especialmente para o interior, por terem os chassis mais altos que todos os outros conhecidos. Os modelos de 1913 estão providos com o equipamento elétrico, (motor dínamo), para a partida automática do motor a gasolina e iluminação completa por eletricidade. Bomba para encher pneumáticos, acionada pelo motor. Regulação automática do consumo de combustível. Nenhum outro automóvel possui tantas qualidades essenciais para economizar tempo e trabalho. Temos sempre carros ‘inter state’ em depósito para entrega imediata”.

22 de dezembro de 1912. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais reclames de automóveis AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr