Avó do Bombril

O anúncio poderia ser considerado politicamente incorreto hoje, por associar o cabelo crespo dos afrodescendentes à esponja de aço Krespinha. “A queridinha do Rio está agora em São Paulo!”, diz o reclame. A garotinha negra com os cabelos crespos presos com fitas anuncia: “No Rio, todos me conhecem. Sou Krespinha – a melhor esponja para a limpeza da cozinha. As paulistas também vão me querer bem”. O produto, na época, só podia ser encontrado em São Paulo na loja Sabarco, na rua Florêncio de Abreu, no Centro. Só mais tarde os fabricantes descobririam as mil e uma utilidades e o grande mercado para o produto.

17 de fevereiro de 1952.

Veja outros anúncios que hoje seriam incorretos aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga-nos no Twitter!