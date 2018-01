Depois que o Rio Pinheiros teve seu sinuoso curso retificado e invertido para alimentar a Represa Billings, as áreas próximas às suas margens ficaram livre de enchentes nos anos 1920 e puderam ser ocupadas. Loteado em uma área pantanosa de 900 mil metros quadrados, surgiu o Jardim Europa, com arborização formada por ipês, sibipirunas, flamboyants, jacarandás e palmeiras. Atualmente o bairro é um dos mais valorizados da cidade, com residências de alto padrão. O anúncio acima, dos tempos do lançamento imobiliário, mostra que a área já nasceu vendida como ‘bairro de elite’. O anúncio saiu dia 11 de novembro de 1928. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais reclames de imóveis aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest