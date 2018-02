Inauguração da agência do Banco da América com atendimento para o motorista sem que ele precise sair do carro. Na esquina das avenidas Brasil e Rebouças, em São Paulo.

O anúncio é de 26 de abril de 1960. Confira a edição no Acervo Estadão.

Abaixo, a esquina vista no Google Maps:

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

