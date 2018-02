Banco do guarda-chuva

Sujeitos a chuvas e trovoadas do mercado financeiro, os bancos procuram transmitir uma sensação de segurança aos clientes. Recorrem a frases como ‘o banco que está ao seu lado’ ou que ‘está onde você precisa’. O guarda-chuva, que hoje seria o símbolo perfeito para a tempestade de más notícias no cenário internacional, foi usado na propaganda do Banco Nacional até 1994, quando enfrentou dificuldades e sofreu intervenção do Banco Central (os ativos foram para o Unibanco, recentemente vendido ao Itaú, e os passivos ficaram com o Banco Central).

O anúncio acima é de 22 de setembro de 1968.

Outros reclames de finanças aqui.

