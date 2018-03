Dignidade acima de tudo

“Antes de tudo, dignidade. A dignidade de sentar-se à mesa com você no bar, no restaurante ou em sua casa. A dignidade de ser uma aguardente de luxo, ultra-macia, hoje presente em vários países da Europa, da América Latina e até mesmo do Japão, trazendo divisas para o Brasil com uma qualidade que supera os rigorosos testes feitos com regularidade antes de cada exportação. Velho Barreiro é produzida sem pressa e tem a dignidade de ser sempre um bom momento em sua vida. Até a garrafa é coisa fina”.

19 de dezembro de 1982. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames de bebidas AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest