Boceta perdida: dono oferece recompensa a quem devolver

O anúncio acima é do ano em que o Estadão nasceu, inicialmente com o nome de A Província de S. Paulo. Boceta era uma caixinha com tampa para guardar tabaco ou rapé, muito comum na época. Confira a página onde o anúncio saiu publicado no Acervo Estadão. Abaixo, alguns exemplos de boceta citadas em anúncios e textos do jornal:

Boceta do vovô:

Boceta de tartaruga:

Boceta elegante:

Outros anúncios que hoje seriam incorretos AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

