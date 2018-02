Anúncio do jogo Brasil contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México, em 1970. O Brasil ganhou por um a zero com gol de Jairzinho.

7 de junho de 1970. Veja a página no Acervo Estadão.





Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais reclames esportivos AQUI.

Siga-nos no Twitter!