O anúncio deixava claro que o nome do produto era uma marca registrada: “Que delícia a sesta na cadeira do Papai (nome registrado), a poltrona mais confortável para descanso”. Ao lado, o texto destacava que “a cadeira do papai agrada também ao avô, ao tio e… a você”.

Publicado em 24 de outubro de 1956. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

