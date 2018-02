O que era notícia em São Paulo em 1929: “O soldado Innocencio de Souza, de 20 anos de idade, do esquadrão do segundo regimento de cavalaria da Força Pública, ontem pela manhã caiu do cavalo quando passava pela Rua Maranhão. Foi socorrido pela Assistência. Apresentava forte contusão no ventre, tendo sido internado no Hospital Militar da rua João Teodoro”.

18 de janeiro de 1929.

