A Remington portátil era anunciada em 5 de novembro de 1933 como um grande avanço da portabilidade: “Esta máquina verdadeiramente portátil, que sendo a de menor tamanho, soma e multiplica, imprimindo as operações, com a mesma eficiência das máquinas maiores por um preço incomparavelmente menor”. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios antigos de portabilidade AQUI

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest