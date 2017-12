Chapéu perdido

“Pede-se à pessoa que, por engano, levou do salão da Propagadora, na noite da instalação da Sociedade Typographica, um chapéu novo, tendo a copa mole e aba dura, com forro de cetim carmezim e com a marca da fábrica Bierrembach, o obséquio de o mandar entregar nesta typografia, pelo que desde já se confessa grato o seu proprietário”.

13 de junho de 1876. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios de chapéu AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moda classificados AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest