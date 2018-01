O anúncio do bebedouro Night and Day é da distribuidora Cássio Muniz, que ficava na Praça da República. O produto era indicado para repartições públicas, escolas, escritórios e fábricas. ‘Cômodo, simples e elegante, com mínimo consumo de energia’.

Publicado no dia 18 de setembro de 1947. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios antigos de assuntos aquáticos AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest