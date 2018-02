Chegou o gravador K7

“Introduzindo uma nova concepção em aparelhos para gravar e reproduzir sons, o gravador Phillips Mini-K7 reúne na forma mais prática, a facilidade de ouvir e de gravar as melhores músicas, em qualquer hora e em qualquer lugar, e com a mais absoluta fidelidade de som. Não é simplesmente um novo modelo de toca-discos. Ou um gravador em miniatura. É uma nova concepção de gravação e reprodução da música. Conseguimos acondicionar uma fita magnética em uma ‘caixinha’. Disso resultou um carregador automático de gravação que pode conter duas vezes 30 minutos de música. E é do tamanho de um maço de cigarros. Resultou, também que o Gravador Phillips Mini-K7 tem o tamanho de uma caixa de charutos. Você poderá levar suas músicas em qualquer lugar – independente da rede elétrica. Até usá-lo no automóvel – para isso existe um adaptador”.

5 de novembro de 1967. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais gravadores AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

