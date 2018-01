“O melhor do inverno. Boa noite… com a maciez de um cobertor Parahyba. Tépido, aconchegante. Que outro espalharia sobre a cama esse calor gostoso? Um Parayba é amplo, é leve… tem categoria. E v. também se encantará das cores modernas, da suave textura, do largo debrum de faille. Neste inverno, faça a sua escolha na extensa linha dos cobertores Parahyba. Há sempre um à altura de seu bom gosto, à altura de sua conveniência”.

Os cobertores ficaram famosos nos anos 60 pelo comercial na TV:



Mais anúncios antigos do Estadão sobre indústrias nacionais AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

