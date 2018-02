Conhece o vendedor?

Conhece o sujeito de bigodinho que anuncia a caixa registradora da marca National? A ilustração inspirou a marca registrada deste blog (confira no alto da página), cuja proposta é resgatar dos arquivos do jornal O Estado de S. Paulo propagandas e anúncios classificados que mostram detalhes da história política e econômica do País, além da evolução dos hábitos e costumes. As imagens são selecionadas e indexadas por palavras-chave e por temas, de modo a facilitar pesquisas. No alto, à esquerda, clicando em seções é possível fazer busca por temas. Em ‘busca no blog’, é possível fazer a busca por palavras. Leia mais sobre o blog aqui.

O anúncio da Registradora, que apesar do nome não é nacional, e sim importada, é do dia 22 de junho de 1913.

