Deflação e calcinha

O anúncio da Artemis, publicado no ano do Plano Cruzado, que congelou preços e salários, explica: “Nesta hora em que a economia foi posta de pernas para o ar, calcinha, soutien, como qualquer outro produto, devem-se ajustar às novas normas econômicas. A artemis, três dias após o decreto do governo, reduziu os preços de todos os seus produtos. Agora, cerca de três meses depois, a Artemis deflacionou ainda mais o soutien, a calcinha e toda a sua lingerie, graças a vários fatores: renegociação dos custos da matéria prima, replanejamento da produção, aumento da produtividade, redução dos custos administrativos, tudo isso sem fazer uma única demissão e ainda mantendo os salários iguais aos do último dissídio, sendo que, por lei, seriam reduzidos”.

6 de junho de 1986

