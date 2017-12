‘Por que um ferimento arruína quando não é conservado limpo? São os germes ou a sujidade que causam infecção?’ O anúncio do antisséptico Espadol trazia a resposta do médico recomendando o produto contra infecções. Publicado em 20 de dezembro de 1949. Confira a edição no Acervo Estadão.

