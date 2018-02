Dom Peixito foi à guerra

“Dom Peixito também foi mobilizado! Também está contribuindo para a vitória dos aliados. Antes da guerra ele andou correndo o mundo como propagandista do Brasil, tornando de todos conhecido esse famoso produto, que são as Sardinhas Rubi. Mas hoje as viagens de Dom Peixito tem um sentido muito mais amplo e patriótico, porque ele está ajudando a alimentar os soldados da Vitória. Aí o vem, agora, a distribuir as deliciosas Sardinhas Rubi entre os seus amigos nas frentes de batalha”.

14 de maio de 1944.

Mais reclames de tempos de guerra AQUI.

