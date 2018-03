Dunga, o anãozinho do conto de fadas dos irmãos Grimm imortalizado em 1930 na animação Branca de Neve, da Disney, apareceu no anúncio do Óleo Sublime, no Estadão de 30 de outubro de 1938. O fabricante anunciava o fim de um concurso promocional do produto. “Solução do grande concurso A ceia dos sete anões“. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr