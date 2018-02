Falta um dia. Abertura da filial da ‘Ao Preço Fixo’, na Rua Direita, 12A. Anúncio na primeira página do Estadão no dia 18 de novembro de 1932. Confira no Acervo Estadão.

Outros reclames de comércio AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

