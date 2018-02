O fabricante usou uma ilustração bem realista para explicar o efeito do Elixir Cintra, indicado para tirar peso do estômago e também para tratar do fígado e intestino.

3 de novembro de 1936.

