Enceradeira, direito adquirido

“A esposa, escolhida entre todas as moças do seu conhecimento, companheira dos bons como dos maus dias, organizadora e zeladora do lar, portanto, da felicidade da família, merece todas as provas de atenção, de solicitude e de carinho que se possa imaginar. Ela tem direitos adquiridos. Merece os grandes e os pequenos sacrifícios. Entre esses últimos, os meios que lhe facilitem os trabalhos da casa. E o mais indicado desses meios – toda dona de casa sabe – é a enceradeira elétrica Epel.

18 de maio de 1947. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

