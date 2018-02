A história do rádio no Brasil está contada nos anúncios impressos publicados nas páginas do Estadão. Confira abaixo alguns exemplos que mostram como o rádio mudou através dos tempos.

Mais anúncios antigos de rádio AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest