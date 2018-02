Alberto Goldman, atual governador do Estado de São Paulo, em campanha para a Assembléia Nacional Constituinte nas eleições de 1986. Pelo Partido Comunista Brasileiro, com o lema “Agora mais do que nunca”.

8 de novembro de 1986.

Outros reclames de política aqui.

