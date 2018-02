Estância balneária de Itanhaém

“A maravilhosa natureza de Itanhaém reuniu incomparáveis atrativos para os que apreciam boas e fáceis pescarias, passeios pitorescos, ambiente rústico, tranqüilo e restaurador. Os magníficos lotes à venda na praia de Peruíbe lhe oferecem a oportunidade ideal para desfrutar tudo isso, com sua família e perto de amigos que também poderão adquirir lotes. ..a viagem São Paulo itanhaém é feita em duas horas, com fácil acesso para automóveis. Trem diários de Santos e ligação direta da Sorocabana, São paulo – Itanhaém, em construção”. Os atrativos da cidade não mudaram. A estrada melhorou com as duas novas pistas da Imigrantes e o tempo de viagem caiu pela metade. Mas da viagem de trem, só sobraram os trilhos.

Publicado dia 2 de fevereiro de 1946.

