Evite a prisão

“O clima tropical torna o fígado preguiçoso. A preguiça do fígado traz, como consequência imediata, a prisão de ventre. Não deixe que seu fígado ‘durma’. Desperte-o com Pílulas de Vida do Dr. Ross, que estimulam o fígado, eliminam a prisão de ventre e tonificam todo o aparelho digestivo, dando-lhe vigor e saúde”.

8 de setembro de 1940. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

