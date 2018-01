As calculadoras mudaram bastante ao longo dos anos, mas jamais deixaram de ser úteis para quem quer acertar as contas ou fazer um ajuste fiscal. A eliminação de processos mecânicos permitiu reduzir bastante o tamanho e facilitar as operações. Confira a evolução desde as primeiras ‘máquinas de calcular’ em alguns dos anúncios publicados pelo Estadão nos últimos 140 anos:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest