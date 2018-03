O laxante Jubol prometia uma verdadeira faxina interna, representada por anõezinhos equipados com escovas, baldes e panos de limpeza para deixar as tripas brilhando: “Jubol, laxante físiológico. O único que realiza a reeducação funcional do intestino. Esponja e limpa o intestino. Regulariza a harmonia das formas”. 1 de janeiro de 1939. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames de remédios de antigamente AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr