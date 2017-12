Tecido para luto

“Fazendas pretas para luto. Peçam amostras opeko telefone 1185 central. almeida & Irmãos. Casa matriz rua da Liberdade, 50. Lãs pretas, tecidos pretos de algodão, etamines pretas, sedas pretas, crepes e algodões, luvas prtas de seda e de algodão. filiais no Braz e Barra funda”. O prédio da antiga Casa Almeida que aparece na ilustração ainda existe, embora sem as características originais. No endereço (Avenida da Liberdade, 50) funciona atualmente a loja de perfumaria Ikesaki.

Anúncio publicado dia 12 de novembro de 1918. Confira no Acervo Estadão.

Moda Finados em 1924 AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

