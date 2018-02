Caminhos de ferro portáteis. Do afamado fabricante Decauville. Trilhos, curvas, cruzamentos, giradores. Vagonetes, caixas de ferro para virar (próprios para ferrovias de café, para serviços de terra, etc. Vagonetes de outros sistemas para cana, madeira, etc. Planos inclinados, próprios para cafezais. Locomotivas, bonds, etc, etc. Casa Nothmann (depósito importador). 3 de março de 1892.

