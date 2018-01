Goleiro leva chocolate

“O goal-keeper carioca esquecendo o gol”.

O anúncio do Lacta é do tempo em que o futebol ainda tinha sotaque inglês. O goleiro da charge delirava com o chocolate enquanto as bolas balançavam as redes. O anúncio referia-se ao goleiro do time da seleção do Rio de Janeiro, que perdeu para os paulistas na Taça Rodrigues Alves por 7 a 1, com três gols do craque Friedenreich.

13 de junho de 1920. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

