Muito antes do polvo alemão ficar famoso por suas profecias sobre os jogos da Copa do Mundo, cientistas russos descobriram que os golfinhos do Mar Negro costumam chamar suas mães em espanhol. A nota saiu no Estadão no dia 9 de julho de 1966. Os cientistas não explicavam o motivo do uso do espanhol. Aliás, o polvo Paul também prefere os espanhóis.

