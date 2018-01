Ligue para o seu pai

“No dia do Papai fale com ele em qualquer porte do mundo. É fácil: disque 01 e peça ‘Serviço Internacional’. É bem mais barato do que você pensa. É um presente inesquecível. O melhor presente para o Papai que está longe. E lembre-se: o avô é pai duas vezes. Telefone via ITI”. O anúncio das Comunicações Mundiais via ITT traz abaixo a tradução do diálogo em japonês do chefe de família que está no sofá com os filhos pequenos e a esposa: “Papai, estou telefonando porque hoje é o nosso dia…”

Publicado dia 11 de julho de 1968. Veja a página no Acervo Estadão.

Outros reclames de telecomunicações aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

