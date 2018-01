“O que resta da vida são as memórias. Olhe para seus filhos: eles começam hoje a reunir as suas recordações para o futuro… assim como aconteceu com você, lembra-se? Pois torne as suas noites mais duradouras na memória levando para casa um receptor de televisão G&E. Crie este ambiente de família unida, que a TV proporciona”.

23 de fevereiro de 1952. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

