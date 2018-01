Metrô, uma nova maneira de viver

“Morar no campo a dez minutos de São paulo”, oferecia o empreendimento na Avenida Jabaquara. “Saia de perto das fábricas e viva num clima de campo”. A proximidade do metrô era um argumento novo no mercado imobiliário. E a presença de fábricas no centro era um argumento que já estava sendo ultrapassado. 30 de setembro de 1972. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais imóveis AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr