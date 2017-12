Anúncio de saudação à chegada do ano de 1934, publicado pela Companhia City. A maior empresa imobiliária urbanística do País na época era responsável pelos loteamentos dos bairros Pacaembu, Alto da Lapa, Jardim América e até do Anhangabaú.

23 de dezembro de 1933. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: História do anúncio impresso

