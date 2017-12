O cigarro que tentou apagar o fósforo

Os cigarros que acendem na própria carteira. O produto dispensava palitos de fósforo. Para acender, bastava esfregar uma das extremidades na embalagem. A ponta, composta por substâncias como clorato de potássio e sulfureto de antimônio, inflamava com o atrito. O rótulo admitia a presença de alguma impureza do sulfureto – ‘certa quantidade de arsênico’. O fabricante argumentava que isso não chegava a ser nocivo, uma vez que os fósforos também continham os mesmos produtos e não havia notícia de vítimas, ‘apesar do uso contínuo que dele fazemos’. O produto foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, dizia o anúncio ocupando quase metade da contracapa do Estadão em 5 de novembro de 1916. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

