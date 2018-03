O fantasma dos preços

Na edição de 28 de junho de 1969, a Mesbla publicou um inusitado ‘Esclarecimento à praça’. O anúncio convidava os clientes a ajudarem a loja a localizar o fantasma que aparecia a noite, sob um lençol, com um lápis na mão para remarcar os preços para baixo.

“A Mesbla perdeu a batalha contra o fantasma. Depois de vigiar 24 horas por dia todas as seções do edifício da Rua 24 de Maio, tentando descobrí-lo, chegou à conclusão de que é melhor parar. O fantasma foi mais forte que a Mesbla. Todas as etiquetas, de todos os artigos, foram rasgadas e os preços foram remarcados por ele: não sobrou nada, do térreo ao último andar. Como a Mesbla não tem jeito de consertar os estragos que ele fez, resolveu deixar como está. A partir de segunda-feira você está convidado para essa liquidação forçada que a Mesbla vai promover”.

