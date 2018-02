“Sempre vence o mais forte. Em todos os terrenos a vitória é dos fortes. E a própria força moral e mental depende das reservas físicas de energia. Renove as suas reservas ganhando saúde, aparelhando-se para as lutas diárias, com o Biotônico Fontoura, o mais completo fortificante, bom para todas as idades. O Biotônico Fontoura age diretamente sobre o sangue, regenerando-o, e sobre os músculos e nervos, fortalecendo-os. Abre o apetite. Aumenta o peso. E condiciona o organismo para melhor e mais proveitosa assimilação dos alimentos. Use Biotônico Fontoura e seja, em todas as situações, o mais forte, o mais alegre, o mais capaz!”

O anúncio trazia também uma declaração sobre a ação “rápida e eficassíssima” do biotônico assinada pelo médico Mário Motta.

6 de fevereiro de 1938.

Hoje o reclame seria incorreto, por assegurar que o mais forte sempre vence e que mesmo a força moral depende do poder físico. A declaração do médico também seria proibida pelas autoridades da saúde e punida pelo Conselho Federal de Medicina.

